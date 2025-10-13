DAX24.374 +0,5%Est505.561 +0,5%MSCI World4.285 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.643 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1570 -0,4%Öl63,51 +2,3%Gold4.095 +1,9%
Aktie im Fokus

Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

13.10.25 16:08 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Xpeng zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Xpeng-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 21,53 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,4 Prozent auf 21,53 USD. Kurzfristig markierte die Xpeng-Aktie bei 21,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.868 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xpeng-Aktie mit einem Kursplus von 26,15 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 10,07 USD. Mit einem Kursverlust von 53,23 Prozent würde die Xpeng-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 19.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

2025 dürfte Xpeng einen Verlust von -1,147 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

