Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 21,58 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 21,58 USD nach oben. In der Spitze legte die Xpeng-Aktie bis auf 21,73 USD zu. Mit einem Wert von 21,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 503.754 Xpeng-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 20,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,07 USD erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,34 Prozent könnte die Xpeng-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xpeng am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,147 CNY je Xpeng-Aktie belaufen.

