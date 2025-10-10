Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend im Sinkflug

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Xpeng. Die Xpeng-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 8,2 Prozent auf 21,03 USD abwärts.

Das Papier von Xpeng befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 8,2 Prozent auf 21,03 USD ab. In der Spitze büßte die Xpeng-Aktie bis auf 20,88 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,44 USD. Zuletzt wurden via New York 1.406.041 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). 29,18 Prozent Plus fehlen der Xpeng-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,07 USD am 18.10.2024. Der aktuelle Kurs der Xpeng-Aktie ist somit 52,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Xpeng veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xpeng im vergangenen Quartal 2,53 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xpeng 1,12 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,192 CNY je Xpeng-Aktie.

