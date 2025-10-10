Xpeng Aktie News: Xpeng verliert am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Xpeng gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xpeng-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 22,30 USD.

Die Xpeng-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 22,30 USD. Die Xpeng-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,05 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,44 USD. Zuletzt wurden via New York 293.083 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 10,07 USD. Der derzeitige Kurs der Xpeng-Aktie liegt somit 121,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Xpeng-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xpeng am 19.08.2025 vor. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,192 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert