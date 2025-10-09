Xpeng Aktie News: Xpeng fällt am Donnerstagabend tief

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Xpeng-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 22,65 USD abwärts.

Die Xpeng-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 6,4 Prozent auf 22,65 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Xpeng-Aktie bei 22,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,50 USD. Zuletzt wechselten 1.036.675 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xpeng-Aktie 19,94 Prozent zulegen. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Xpeng hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,192 CNY einfahren.



