DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
So entwickelt sich Xpeng

Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Kursplus

08.10.25 20:24 Uhr
Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Xpeng gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Xpeng-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 24,07 USD nach oben.

Xpeng
21,00 EUR 0,40 EUR 1,94%
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 24,07 USD zu. Die Xpeng-Aktie legte bis auf 24,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,71 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 665.233 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 27,16 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 11,40 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 58,15 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Xpeng-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 lud Xpeng zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Xpeng dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Xpeng im Jahr 2025 -1,192 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

