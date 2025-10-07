Xpeng Aktie News: Xpeng am Abend mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Xpeng zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 23,73 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xpeng nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 23,73 USD. Den Tageshöchststand markierte die Xpeng-Aktie bei 24,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 782.566 Xpeng-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,48 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 10,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 57,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xpeng am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,53 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,12 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xpeng wird am 13.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,192 CNY je Xpeng-Aktie.

