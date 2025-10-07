Xpeng Aktie News: Xpeng zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Xpeng zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xpeng zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 23,95 USD.

Das Papier von Xpeng legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 23,95 USD. Den Tageshöchststand markierte die Xpeng-Aktie bei 24,00 USD. Mit einem Wert von 23,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167.404 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 27,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xpeng-Aktie somit 11,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 10,07 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xpeng-Aktie 57,95 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xpeng-Aktie.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent auf 2,53 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Xpeng Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Xpeng 2025 einen Verlust in Höhe von -1,192 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. heben ab: Anleger reagieren auf jüngste Nachrichten erleichtert

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken