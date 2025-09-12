Xpeng Aktie News: Xpeng am Montagabend mit Aufschlag

So bewegt sich Xpeng

Die Aktie von Xpeng gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xpeng-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 21,36 USD.

Die Xpeng-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 21,36 USD. Die Xpeng-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,50 USD. Zuletzt wurden via New York 483.337 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Bei 27,16 USD markierte der Titel am 12.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2024 bei 8,59 USD. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 148,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Xpeng-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xpeng ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 125,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,53 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,185 CNY je Aktie in den Xpeng-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xpeng-Aktie

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Xpeng-Aktie zieht an: Xpeng übertrifft bei Umsatz und Gewinn alle Erwartungen

Ausblick: Xpeng veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal