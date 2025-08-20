Xpeng Aktie News: Xpeng steigt am Nachmittag stark
Die Aktie von Xpeng gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 8,3 Prozent auf 22,06 USD zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 8,3 Prozent auf 22,06 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xpeng-Aktie bisher bei 22,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,45 USD. Der Tagesumsatz der Xpeng-Aktie belief sich zuletzt auf 826.334 Aktien.
Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 27,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Xpeng-Aktie damit 18,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.08.2024 (6,76 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,38 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xpeng-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xpeng am 19.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 2,53 Mrd. USD gegenüber 1,12 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xpeng am 13.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Xpeng-Anleger Experten zufolge am 25.08.2026 werfen.
In der Xpeng-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,280 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
