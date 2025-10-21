Xpeng Aktie News: Anleger schicken Xpeng am Dienstagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Xpeng. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 21,69 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 21,69 USD zu. Die Xpeng-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,97 USD aus. Bei 21,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.089 Xpeng-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xpeng-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,42 USD. Dieser Wert wurde am 25.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Xpeng-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xpeng die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xpeng mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 125,58 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Xpeng im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,079 CNY einfahren.

