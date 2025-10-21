Xpeng Aktie News: Xpeng gewinnt am Dienstagabend an Boden

Blick auf Xpeng-Kurs

Die Aktie von Xpeng gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 21,62 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die Xpeng-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 21,62 USD. Der Kurs der Xpeng-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,97 USD zu. Mit einem Wert von 21,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 301.049 Xpeng-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,16 USD) erklomm das Papier am 12.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xpeng-Aktie derzeit noch 25,65 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,42 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,79 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xpeng 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xpeng zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Xpeng ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Xpeng hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 125,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xpeng veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,079 CNY je Xpeng-Aktie in den Büchern stehen.

