Ausblick: General Electric zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Heute im Fokus

DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Fresenius verdient mehr -- Deutsche Börse wächst weiter -- Google-Mutter Alphabet meldet Gewinnrückgang -- Beiersdorf, Beyond Meat im Fokus

Varta hebt Jahresprognose erneut an. Roche verlängert Übernahmeofferte für US-Gentherapiefirma erneut. T-Mobile US verfehlt Umsatzerwartung. Merck-Mittel Bavencio erhält EU-Zulassung für Nierenkrebs-Therapie. US-Offizier will Trump in Ukraine-Affäre angeblich schwer belasten. Boris Johnson will Gesetz für Neuwahl durchpeitschen.