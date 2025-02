Zahlenvorlage

Der Tesla-Konkurrent Lucid hat am Dienstag nach Handelsende an den US-Börsen seine Bilanz präsentiert.

Lucid verbuchte im vierten Quartal 2024 ein Minus in Höhe von 0,22 US-Dollar je Aktie. Das Ergebnis übertraf somit die Schätzungen der Analysten, die sich auf -0,254 US-Dollar je Aktie belaufen hatten. Im Vorjahreszeitraum hatte der Tesla-Rivale einen Verlust von -0,29 US-Dollar je Aktie erlitten.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz von Lucid im Berichtszeitraum lag bei 234,473 Millionen US-Dollar, nach 157,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das vierte Quartal auf 214,1 Millionen US-Dollar geschätzt.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwarteten die Experten einen Verlust je Aktie von 1,178 US-Dollar. Tatsächlich berichtete Lucid ein Minus von 1,25 US-Dollar je Aktie, nach -1,36 US-Dollar je Aktie im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Auf der Umsatzseite verbuchte der Konzern im Gesamtjahr 807,832 Millionen US-Dollar und damit mehr als die Analystenprognosen von 788,4 Millionen US-Dollar. Im Fiskaljahr zuvor hatte der Gesamtumsatz noch bei 595,3 Millionen US-Dollar gelegen.

Wer­bung Wer­bung

Lucid bekommt einen neuen Chef

Das Unternehmen gab darüber hinaus bekannt, dass CEO Peter Rawlinson von seinen früheren Positionen zurückgetreten ist. Er wird die Rolle des strategischen technischen Beraters des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Marc Winterhoff, Chief Operating Officer, wurde zum Interim Chief Executive Officer ernannt. Im Rahmen des regulären Nachfolgeplanungsprozesses des Unternehmens habe der Vorstand mit Unterstützung einer führenden Personalberatungsfirma eine Suche nach dem nächsten Chief Executive Officer von Lucid eingeleitet.

"Nachdem wir den Lucid Gravity erfolgreich auf den Markt gebracht haben, habe ich entschieden, dass es endlich der richtige Zeitpunkt für mich ist, von meinen Positionen bei Lucid zurückzutreten", wird Rawlinson in einer Pressemitteilung zitiert. "Wir sind von einem kleinen Unternehmen mit großen Ambitionen zu einem weithin anerkannten technologischen Weltmarktführer im Bereich nachhaltige Mobilität herangewachsen. Es war mir eine Ehre, diese bemerkenswerte, wirklich erstklassige Organisation geleitet und ausgebaut zu haben, denn bei Lucid ging es immer in erster Linie um Teamarbeit. Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, den Staffelstab an genau dieses Team zu übergeben", so der Top-Manager weiter.

Wer­bung Wer­bung

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Lucid-Aktie zeitweise mit 9,58 Prozent höher bei 2,8600 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net