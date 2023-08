nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera verdient deutlich mehr - Aufbau neuer Kapazitäten

Zahlenvorlage

Die börsennotierte thyssenkrupp-Wasserstofftochter nucera hat im vergangenen Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert, wird aber durch den Aufbau von Kapazitäten gebremst.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (per Ende September) auf sieben Millionen Euro von zuvor vier Millionen gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Den Umsatz konnte nucera auf 187 Millionen Euro von 99 Millionen Euro vor Jahresfrist fast verdoppeln. Dies sei vor allem dem Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse zu verdanken gewesen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das seit Juli börsennotierte Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum. Aufwendungen, um die steigende Nachfrage zu bedienen, würden aber wohl die Ebit-Marge belasten. Diese ging im dritten Quartal auf 3,7 Prozent von 4,4 Prozent im Vorjahreszeitraum zurück. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs seit September 2022 bis Juni dieses Jahres auf 628 von 489. Das Management bestätigte seine Mittel- und Langfristziele, wonach etwa der Umsatz im Bereich alkalische Wasserelektrolyse im Geschäftsjahr 2023/24 auf 600 bis 700 Millionen Euro steigen soll.

Einnahmen aus Börsengang sollen Wachstum vorantreiben

thyssenkrupp hatte nucera im Juli an die Börse gebracht, die Mehrheit aber behalten. Die Emission brachte 605 Millionen Euro ein. Mehr als 500 Millionen davon gingen an nucera selbst. "Mit dem erfreulich hohen Mittelzufluss aus dem Börsengang sind wir für die konsequente und schnelle Umsetzung der nächsten Schritte unserer Wachstumsstrategie gut gerüstet", sagte Finanzvorstand Arno Pfannschmidt.

nucera will in Wachstum investieren

"Wir erwarten ein positives Nettoergebnis in diesem Jahr", sagte Finanzchef Arno Pfannschmidt am Montag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Die Zahlung einer Dividende sei wie schon im Börsenprospekt erwähnt auf absehbare Zeit nicht geplant. "Wir wollen alle Mittel, die wir hier zur Verfügung haben, in das Wachstum investieren."

Deutsche Bank belässt nucera-Kursziel bei 30 Euro

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für nucera nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Wasserstoff-Tochter von thyssenkrupp habe erstmals nach ihrem Börsengang Quartalszahlen vorgelegt und alle wesentlichen Kennziffern schienen stark zu sein, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Montag vorliegenden Studie. So seien seine und die Konsensschätzungen deutlich übertroffen worden, was einzig auf das AWE-Segment (alkalische Wasserelektrolyse zur Herstellung von grünem Wasserstoff) zurückzuführen sei.

Im XETRA-Handel steigt die nucera-Aktie zeitweise 3,09 Prozent auf 22,02 Euro an.

