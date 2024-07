Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 22,62 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 22,62 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,68 EUR zu. Bei 22,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 61.782 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 32,17 EUR markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,43 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 2,24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Zalando die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,832 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Juni 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Zalando-Aktie angepasst

Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt letztendlich

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus