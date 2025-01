Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 32,48 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 32,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 32,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,45 EUR. Zuletzt wechselten 41.519 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,87 EUR) erklomm das Papier am 11.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 9,45 Prozent niedriger. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 50,89 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,61 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando gewährte am 05.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

