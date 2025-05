Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag freundlich

Kurs der Zalando

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 32,07 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 32,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 32,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 246.123 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 24,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,55 EUR.

Am 06.03.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Zalando die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

