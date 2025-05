Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Zalando

So entwickelt sich Zalando

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 30,26 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 30,26 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,23 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.972 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 33,05 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,64 EUR aus.

Am 06.05.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

