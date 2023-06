Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Zalando 27,00 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,2 Prozent auf 27,06 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 27,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,87 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 51.322 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 69,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,57 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 04.05.2023. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.255,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.205,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,607 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

