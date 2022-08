Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,06 EUR

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 02.08.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 26,08 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 25,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.250.116 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 24.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,07 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 05.05.2022 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2.205,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.237,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Zalando dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,367 EUR je Zalando-Aktie.

