Zalando Aktie News: Zalando am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 31,96 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 31,96 EUR abwärts. Bei 31,75 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 32,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 238.844 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,87 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,23 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 50,09 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,61 EUR aus.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 26.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Zalando-Aktie.

