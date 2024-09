Zalando Aktie News: Zalando gibt am Mittwochnachmittag ab

Zalando im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 22,56 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 22,56 EUR. Bei 22,35 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 221.754 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,63 EUR erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 26,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 29,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 32,25 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,64 Mrd. EUR – ein Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,883 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

