Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 32,38 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 32,38 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 32,78 EUR. Bei 31,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 292.598 Zalando-Aktien.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,87 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,61 EUR an.

Zalando ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 26.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

