Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 21,56 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 21,56 EUR ab. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 21,09 EUR. Bei 23,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 1.117.014 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 26,02 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 32,25 EUR.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,22 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,56 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,830 EUR je Aktie.

