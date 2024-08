Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Vormittag

So bewegt sich Zalando

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 22,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 22,62 EUR zu. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,07 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.305 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,49 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 32,25 EUR.

Am 07.05.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls 0,22 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,56 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,24 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,830 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Ausblick: Zalando gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Verluste in Frankfurt: DAX beendet den Montagshandel im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus