Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Kurseinbußen

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 22,27 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,96 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 565.879 Zalando-Aktien.

Am 11.09.2021 markierte das Papier bei 99,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 77,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,80 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2.205,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Zalando wird am 03.11.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,301 EUR je Aktie belaufen.

