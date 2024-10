Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 28,98 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 28,98 EUR. Bei 28,99 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 206.077 Zalando-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 30,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,97 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Abschläge von 44,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,29 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,40 Prozent auf 2,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,947 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

