Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 23,60 EUR.

Die Zalando-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,60 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 23,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 23,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 124.646 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 32,42 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,64 EUR.

Am 07.05.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,857 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

