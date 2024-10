Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 29,73 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 29,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 29,77 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,19 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 264.776 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 30,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 1,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,35 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,29 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.08.2024. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,56 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,947 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

