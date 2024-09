Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 21,60 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 21,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 21,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,87 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.464 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,65 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,67 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,906 EUR fest.

