Zalando Aktie News: Zalando macht am Nachmittag Boden gut

So entwickelt sich Zalando

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 34,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 34,12 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,17 EUR an. Bei 33,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 244.906 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,47 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,26 EUR am 25.06.2024. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 68,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 38,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 06.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zalando von vor 5 Jahren gekostet

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zalando-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Zalando-Aktie in Grün: Umstrukturierung des Kundenservices