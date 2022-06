Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,75 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17.06.2022 12:22:00 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 25,88 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 26,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 24,87 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.434.180 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 75,56 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.06.2022 bei 24,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 6,85 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,92 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Zalando die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,18 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

