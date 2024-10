Zalando Aktie News: Zalando büßt am Freitagmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 30,30 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 30,30 EUR. Bei 30,22 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,59 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.714 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 30,82 EUR markierte der Titel am 17.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,36 Prozent.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,93 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.08.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,37 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,979 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

