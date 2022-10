Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Zalando 23,19 EUR

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 23,00 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 22,70 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 752.821 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 87,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 73,67 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 19,92 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 36,53 EUR angegeben.

Am 04.08.2022 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 2.623,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.733,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,252 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

