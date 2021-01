Zalando-Aktie aktuell: Zalando mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Zalando 97,46 EUR

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 98,16 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 98,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 96,88 EUR. Bei 96,88 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 552 Zalando-Aktien.

Am 08.01.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,50 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 erreicht.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 88,61 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,24 EUR je Zalando-Aktie.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

