Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag stabil

Die Zalando-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 29,10 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,39 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,99 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,28 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 56.869 Aktien.

Am 26.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,90 EUR an. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 64,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,60 EUR je Zalando-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 03.11.2022. Umsatzseitig standen 2.349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.733,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2023 terminiert. Zalando dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 29.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,236 EUR je Zalando-Aktie.

Zalando-Aktie etwas schwächer: Berenberg belässt Einstufung und Kursziel für Zalando unverändert

Zalando, Delivery Hero & Co: Technologie-Rally dank moderateren Zinserwartungen

Zalando-Aktie gewinnt: Zalando mit höherem Umsatz - Prognose für Gesamtjahr am unteren Ende

