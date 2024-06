Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 22,17 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 22,17 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,30 EUR aus. Bei 22,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 39.236 Zalando-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 32,17 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,11 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 28,06 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,43 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 07.05.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,24 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,26 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,824 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus