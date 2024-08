Zalando Aktie News: Zalando behauptet sich am Dienstagmittag

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,88 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 24,88 EUR bewegte sich die Zalando-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 25,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 24,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.991 Zalando-Aktien.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 29,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,89 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,883 EUR je Zalando-Aktie.

