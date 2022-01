Zalando Aktie News: Zalando tritt auf der Stelle

Aktien in diesem Artikel Zalando 65,12 EUR

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 65,18 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den behaupteten Werten im DAX, der im Moment bei 15.326 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 65,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 64,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 170.188 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.07.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2022 (63,46 EUR).

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 103,19 EUR für die Zalando-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,45 EUR im Jahr 2023 aus.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Sartorius, Zalando und Co.: Aktien von Corona-Gewinnern immer tiefer in der Krise

Zalando will für bis zu 200 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen - Zalando-Aktie schwächer

Zalando-Aktien bleiben auf Stabilisierungskurs

