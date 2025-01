Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag fester

So bewegt sich Zalando

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 34,93 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 34,93 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 35,25 EUR zu. Bei 34,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 242.680 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,15 Prozent.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,35 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 1,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

