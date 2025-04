Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Zalando-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 34,52 EUR an der Tafel.

Die Zalando-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 34,52 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 34,77 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 34,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 128.813 Zalando-Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 13,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 70,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,55 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 06.03.2025 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Am 30.04.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

