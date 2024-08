Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 24,82 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 24,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 24,82 EUR. Bei 24,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.136 Zalando-Aktien.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 19,34 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,74 Prozent.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,25 EUR an.

Am 06.08.2024 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,883 EUR je Zalando-Aktie.

