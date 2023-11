Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Zalando

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 22,45 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 22,45 EUR ab. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 22,14 EUR ein. Bei 22,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 231.361 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 104,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,89 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Abschläge von 11,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,90 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.349,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.274,90 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 29.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,664 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

