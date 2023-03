Zalando Aktie News: Zalando am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Zalando 35,60 EUR

Um 11:48 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 35,69 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 35,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 174.778 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 51,60 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 30,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 86,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,71 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 02.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.349,10 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2.283,40 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 02.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Zalando.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,621 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

