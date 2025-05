Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Montagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 32,01 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 32,01 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 32,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 86.632 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 40,08 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,21 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,64 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,42 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

