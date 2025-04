Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag tiefer

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 32,72 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 32,72 EUR ab. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,52 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.485 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. 22,49 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.06.2024 auf bis zu 20,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 38,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 38,55 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.03.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

