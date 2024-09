Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 29,85 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,85 EUR aus. Bei 29,61 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 34.243 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 30,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 0,93 Prozent niedriger. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 46,57 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,97 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,40 Prozent auf 2,64 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,921 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

