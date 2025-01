Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Vormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 35,52 EUR nach.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 35,52 EUR abwärts. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,45 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,53 EUR. Bisher wurden heute 25.200 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 30.01.2025 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,01 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 49,01 Prozent sinken.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,35 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 05.11.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,06 EUR je Aktie belaufen.

