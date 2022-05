Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Zalando 38,70 EUR

-0,90% Charts

News

Analysen

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 09:22:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 38,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 38,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 53.009 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 105,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.07.2021 erreicht. Gewinne von 63,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 29,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 28,92 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 70,67 EUR.

Zalando veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,14 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.205,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.237,80 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Zalando wird am 04.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Aktien von HelloFresh und Delivery Hero im Minus - ABOUT YOU-Aktie trotzt dem Trend

Zalando schrumpft zum ersten Mal

Zalando-Aktie fällt zweistellig: Zalando macht Verluste

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images